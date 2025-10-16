Località turistica del Novarese: San Giulio nei cruciverba: la soluzione è Orta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Località turistica del Novarese: San Giulio' è 'Orta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTA

Curiosità e Significato di Orta

Hai risolto il cruciverba con Orta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Orta.

Come si scrive la soluzione Orta

Hai trovato la definizione "Località turistica del Novarese: San Giulio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

