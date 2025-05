Nelle generalità di Caesar nei cruciverba: la soluzione è Prenome

PRENOME

Curiosità e Significato di "Prenome"

Vuoi sapere di più su Prenome? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Prenome.

Perché la soluzione è Prenome? Prenome è il termine che indica il nome di battesimo di una persona, quello che spesso usiamo per rivolgerci a qualcuno in modo più informale e personale. Nella tradizione romana, il prenome era fondamentale per identificare un individuo all'interno della propria famiglia e della società, ed era affiancato da altri nomi, come il nomen e il cognomen. Quindi, quando parliamo delle generalità di Cesare, ci riferiamo al suo prenome, Giulio, che rappresenta la sua identità individuale.

Come si scrive la soluzione Prenome

Non riesci a risolvere la definizione "Nelle generalità di Caesar"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

M Milano

E Empoli

