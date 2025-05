Città e porto del Brasile nei cruciverba: la soluzione è Natal

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città e porto del Brasile' è 'Natal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATAL

Curiosità e Significato di "Natal"

Natal.

Natal è una città costiera situata nel nord-est del Brasile, nella stato del Rio Grande do Norte. È conosciuta per le sue splendide spiagge, la vivace cultura locale e il suo porto, che è uno dei più antichi del paese. Inoltre, Natal è famosa per il suo clima caldo e per il Carnevale, attirando visitatori da tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione: Natal

Non riesci a risolvere la definizione "Città e porto del Brasile"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

