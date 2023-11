La definizione e la soluzione di: La versione italiana della nota canzone Silent Night. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SANTO NATAL

Significato/Curiosita : La versione italiana della nota canzone silent night

Dialetti. in italiano la canzone è nota con il titolo di astro del ciel, con un testo differente; la versione inglese è chiamata silent night. le parole... Il Natale è la festa annuale che commemora la nascita di Gesù, osservata principalmente il 25 dicembre come celebrazione religiosa e culturale da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

