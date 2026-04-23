L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970' è 'Rimet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMET

Perché la soluzione è Rimet? La parola RIMET richiama immediatamente il trofeo che il Brasile conquistò nel 1970, simbolo di eccellenza nel calcio internazionale. Questa coppa rappresenta la vittoria di una squadra che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia sportiva, incarnando il massimo riconoscimento per le squadre nazionali. La sua presenza è stata sinonimo di abilità, talento e spirito competitivo, rendendo il Brasile celebre in tutto il mondo. La memoria di quell’impresa sportiva rimane viva anche oggi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rimet

In presenza della definizione "L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970" conferma che la soluzione 'Rimet' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rimet

R Roma I Imola M Milano E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rimet' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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