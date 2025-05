La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lunghissimo fiume' è 'Nilo' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NILO

Hai risolto il cruciverba con Nilo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Nilo.

Il Nilo è il fiume più lungo del mondo, che si estende per circa 6.650 chilometri attraverso l'Africa, sfociando nel Mar Mediterraneo. Essenziale per le antiche civiltà egizie, il Nilo ha fornito acqua, fertilità e vie di trasporto. Le sue inondazioni annuali hanno reso possibile l'agricoltura nelle terre circostanti, contribuendo significativamente alla storia e alla cultura egiziana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il fiume sacro di CleopatraLungo fiumeSi unisce a quello Azzurro a KhartumLo è un fiume che si getta in un fiumeFiume di VarsaviaUna svolta del fiume

Hai davanti la definizione "Lunghissimo fiume" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

I Imola

L Livorno

O Otranto

A C A L I L E C R C T O

Mostra soluzione