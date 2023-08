Una svolta del fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una svolta del fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANSA

Significato/Curiosita : Una svolta del fiume

Di calcio della città, vedi hnk rijeka. fiume (afi: /'fjume/; in croato rijeka, /rijeka/; in ungherese fiume, originariamente szentvit; in sloveno reka;... Cercando altri significati, vedi ansa. l'agenzia nazionale stampa associata, comunemente conosciuta con l'acronimo ansa, è la prima agenzia di informazione...