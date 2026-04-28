Come un lunghissimo volo di linea

Vito Manzione | 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Come un lunghissimo volo di linea' è 'Transcontinentale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSCONTINENTALE

Perché la soluzione è Transcontinentale? La parola descrive un collegamento tra continenti molto esteso e capace di attraversare vaste distanze. Essa indica un percorso di comunicazione o di trasporto che supera i confini geografici, facilitando gli scambi tra regioni distanti. La sua natura implica una portata globale e un'ampiezza che supera i limiti locali. La capacità di collegare aree diverse del pianeta attraverso rotte di viaggio o comunicazione rende questa voce fondamentale nel mondo moderno. La sua presenza è essenziale per le relazioni internazionali e commerciali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come un lunghissimo volo di linea". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Come un lunghissimo volo di linea nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Transcontinentale

Se la definizione "Come un lunghissimo volo di linea" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come un lunghissimo volo di linea" conferma che la soluzione 'Transcontinentale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Transcontinentale

T Torino
R Roma
A Ancona
N Napoli
S Savona
C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
I Imola
N Napoli
E Empoli
N Napoli
T Torino
A Ancona
L Livorno
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come un lunghissimo volo di linea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Transcontinentale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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