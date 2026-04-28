Come un lunghissimo volo di linea

Home / Soluzioni Cruciverba / Come un lunghissimo volo di linea

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Come un lunghissimo volo di linea' è 'Transcontinentale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSCONTINENTALE

Perché la soluzione è Transcontinentale? La parola descrive un collegamento tra continenti molto esteso e capace di attraversare vaste distanze. Essa indica un percorso di comunicazione o di trasporto che supera i confini geografici, facilitando gli scambi tra regioni distanti. La sua natura implica una portata globale e un'ampiezza che supera i limiti locali. La capacità di collegare aree diverse del pianeta attraverso rotte di viaggio o comunicazione rende questa voce fondamentale nel mondo moderno. La sua presenza è essenziale per le relazioni internazionali e commerciali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come un lunghissimo volo di linea". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come un lunghissimo volo di linea nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Transcontinentale

Se la definizione "Come un lunghissimo volo di linea" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come un lunghissimo volo di linea" conferma che la soluzione 'Transcontinentale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Transcontinentale

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona C Como O Otranto N Napoli T Torino I Imola N Napoli E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come un lunghissimo volo di linea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Transcontinentale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Linea di volo con costante collegamento radioPiccolo organo del voloUn volo da primatoLinea di confineLinea ordinata di soldati affiancati