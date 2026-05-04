Costruzione che collega le due rive di un fiume

Angelo Caputo | 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Costruzione che collega le due rive di un fiume' è 'Ponte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PONTE

Perché la soluzione è Ponte? Un ponte è una struttura che permette di attraversare un corso d'acqua senza dover scorrere lungo le sue rive. Questa costruzione si estende tra due punti, offrendo un passaggio stabile e sicuro per pedoni, veicoli o treni. La sua presenza facilita i collegamenti tra zone geografiche separate, favorendo lo scambio e lo sviluppo delle comunità. La sua funzione principale è eliminare le barriere naturali, rendendo più agevole il transito tra luoghi diversi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costruzione che collega le due rive di un fiume". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Costruzione che collega le due rive di un fiume nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ponte

La soluzione associata alla definizione "Costruzione che collega le due rive di un fiume" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costruzione che collega le due rive di un fiume" conferma che la soluzione 'Ponte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ponte

P Padova
O Otranto
N Napoli
T Torino
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costruzione che collega le due rive di un fiume" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ponte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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