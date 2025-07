I cetacei con un lunghissimo dente aguzzo nei cruciverba: la soluzione è Narvali

Home / Soluzioni Cruciverba / I cetacei con un lunghissimo dente aguzzo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I cetacei con un lunghissimo dente aguzzo' è 'Narvali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NARVALI

Curiosità e Significato di Narvali

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Narvali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Narvali? Il narvalo è un cetaceo artico noto per il suo lungo dente aguzzo, che può raggiungere anche tre metri di lunghezza. Spesso chiamato unicorno del mare, questo mammifero utilizza il suo dente come strumento di difesa e comunicazione. Simbolo di mistero e avventura, il narvalo affascina per la sua presenza unica nelle acque fredde del Nord.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I cetacei dal lunghissimo dente aguzzoIl cetaceo con un lunghissimo dente aguzzoUn dente aguzzoIl cetaceo con un lunghissimo denteCetaceo dal tipico lunghissimo dente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Narvali

Se "I cetacei con un lunghissimo dente aguzzo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

R Roma

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S T A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PISTA" PISTA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.