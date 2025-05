Lungo fiume nei cruciverba: la soluzione è Nilo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lungo fiume

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lungo fiume' è 'Nilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NILO

Curiosità e Significato di "Nilo"

Vuoi sapere di più su Nilo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Nilo.

Il Nilo è il fiume più lungo del mondo, attraversando diversi paesi dell’Africa orientale e nord-orientale, come Uganda, Sudan ed Egitto. Fondamentale per l’irrigazione e la civiltà antica, il suo corso si estende per circa 6.650 chilometri, rendendolo uno dei più importanti e noti fiumi del pianeta.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lungo fiume dell Asia orientaleLungo fiume del PakistanLungo fiume dell AfricaLungo fiume della ManciuriaLungo fiume del Nordamerica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Nilo

Hai trovato la definizione "Lungo fiume" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

I Imola

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R A M I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARAMIS" ARAMIS

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.