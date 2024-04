La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fiume di Varsavia. VISTOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: La Vistola (AFI: /'vistola/; in polacco Wisla; in tedesco Weichsel; in idisch Vaysel) è il fiume più lungo della Polonia. Nasce dai monti Beschidi Occidentali, in Slesia, bagna Cracovia, Torun, Varsavia e sfocia nella baia di Danzica, nel Mar Baltico. Il suo principale affluente è il Bug.

