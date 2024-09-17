Luoghi fortificati in cima ai monti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Luoghi fortificati in cima ai monti' è 'Rocche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROCCHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Luoghi fortificati in cima ai monti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luoghi fortificati in cima ai monti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rocche? Le rocche sono strutture naturali o artificiali che si trovano spesso in posizioni elevate, come le cime delle montagne. Questi siti sono stati scelti nel corso della storia per la loro posizione strategica, offrendo una vista ampia e una protezione naturale contro gli attacchi. Spesso, le rocche sono state utilizzate come rifugi o punti di osservazione, grazie alla loro altezza e alla loro robustezza. La loro presenza testimonia l'importanza di controllare i territori in passato.

Se la definizione "Luoghi fortificati in cima ai monti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luoghi fortificati in cima ai monti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rocche:

R Roma O Otranto C Como C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luoghi fortificati in cima ai monti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

