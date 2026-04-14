Luoghi per soggiorni forzati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Luoghi per soggiorni forzati' è 'Carceri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARCERI

Perché la soluzione è Carceri? Le carcere rappresentano ambienti dove le persone sono costrette a rimanere contro la loro volontà a causa di decisioni legali. Sono strutture pensate per contenere individui che hanno commesso reati e devono scontare una pena. All’interno di questi luoghi si svolgono attività di sorveglianza e rieducazione, con l’obiettivo di reinserire i detenuti nella società. La presenza di barriere e misure di sicurezza sottolinea la funzione di limitazione della libertà personale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luoghi per soggiorni forzati". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Luoghi per soggiorni forzati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carceri

In presenza della definizione "Luoghi per soggiorni forzati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luoghi per soggiorni forzati" conferma che la soluzione 'Carceri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carceri

C Como A Ancona R Roma C Como E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luoghi per soggiorni forzati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carceri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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