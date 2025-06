La parte della catena opposta ai monti Tatra nei cruciverba: la soluzione è Carpazi

CARPAZI

Perché la soluzione è Carpazi? I Carpazi sono una catena montuosa che si estende tra Polonia, Slovacchia, Ucraina e Romania, formando un confine naturale e ricco di biodiversità. Questa regione è famosa per paesaggi spettacolari, villaggi tradizionali e una cultura unica. Conosciuti anche come i “Monti Carpazi”, rappresentano uno dei patrimoni naturali più importanti dell’Europa centrale e orientale. Sono un vero tesoro per escursionisti e amanti della natura.

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

Z Zara

I Imola

