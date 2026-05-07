I monti dei Carpazi con Zakopane

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I monti dei Carpazi con Zakopane' è 'Tatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TATRA

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Perché la soluzione è Tatra? I Tatra sono una catena montuosa che si estende tra la Polonia e la Slovacchia, parte dei Monti dei Carpazi. Questa regione è nota per i suoi paesaggi spettacolari, con vette imponenti, boschi rigogliosi e laghi glaciali. Zakopane, situata ai piedi delle Tatra, è una famosa località turistica che attrae visitatori per le attività all'aperto e l'architettura tradizionale. Le Tatra rappresentano un simbolo naturale e culturale di questa area.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I monti dei Carpazi con Zakopane". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I monti dei Carpazi con Zakopane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tatra

In presenza della definizione "I monti dei Carpazi con Zakopane", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I monti dei Carpazi con Zakopane" conferma che la soluzione 'Tatra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tatra

T Torino A Ancona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I monti dei Carpazi con Zakopane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tatra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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