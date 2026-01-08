Elementi fortificati della linea di difesa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Elementi fortificati della linea di difesa' è 'Capisaldi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPISALDI

Perché la soluzione è Capisaldi? I capisaldi sono punti strategici che rafforzano la linea di difesa, garantendo stabilità e protezione. Essi rappresentano strutture o posizioni chiave che resistono agli attacchi e sostengono l'intera organizzazione difensiva. La loro presenza è fondamentale per mantenere l'integrità del sistema difensivo e assicurare la continuità delle operazioni di difesa. In questo modo, i capisaldi sono pilastri della resistenza e della sicurezza di un territorio o di una strategia militare.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elementi fortificati della linea di difesa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elementi fortificati della linea di difesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Elementi fortificati della linea di difesa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Capisaldi

In presenza della definizione "Elementi fortificati della linea di difesa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elementi fortificati della linea di difesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Capisaldi:

C Como A Ancona P Padova I Imola S Savona A Ancona L Livorno D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elementi fortificati della linea di difesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

