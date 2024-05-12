Donne che abitano ai piedi dei monti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Donne che abitano ai piedi dei monti' è 'Valligiane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VALLIGIANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Donne che abitano ai piedi dei monti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Donne che abitano ai piedi dei monti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Valligiane? Le valligiane sono donne che vivono nelle valli ai piedi delle montagne, spesso legate alle tradizioni locali e alla vita rurale. La loro presenza arricchisce il paesaggio culturale e naturale di queste zone, mantenendo vive usanze antiche e un legame profondo con la natura. La vita in queste comunità è caratterizzata da rispetto e armonia con l'ambiente circostante, rendendo le valligiane parte integrante del patrimonio locale.

Donne che abitano ai piedi dei monti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Valligiane

La definizione "Donne che abitano ai piedi dei monti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Donne che abitano ai piedi dei monti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Valligiane:

V Venezia A Ancona L Livorno L Livorno I Imola G Genova I Imola A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Donne che abitano ai piedi dei monti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

