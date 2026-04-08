Luoghi in cui si scontano pene

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Luoghi in cui si scontano pene' è 'Galere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALERE

Perché la soluzione è Galere? Le galere rappresentano luoghi in cui si scontano pene, spesso associati a strutture di detenzione di epoca passata. Questi ambienti erano destinati a contenere individui condannati, sottoposti a restrizioni della libertà personale come misura punitiva. La loro funzione principale era quella di punire e rieducare, anche se spesso le condizioni erano dure e disagiate. Le galere sono un esempio storico di sistemi penitenziari, ormai in disuso nelle moderne società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luoghi in cui si scontano pene". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Luoghi in cui si scontano pene nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Galere

Quando la definizione "Luoghi in cui si scontano pene" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luoghi in cui si scontano pene" conferma che la soluzione 'Galere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Galere

G Genova A Ancona L Livorno E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luoghi in cui si scontano pene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Galere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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