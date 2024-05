La Soluzione ♚ I nomi propri conferiti ai luoghi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TOPONIMI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TOPONIMI

Significato della soluzione per: I nomi propri conferiti ai luoghi Il toponimo (dal greco tp, tòpos, "luogo", e µa, ònoma, "nome") è il nome proprio di un luogo geografico. Il suo studio, la toponomastica, rientra nella categoria più vasta dell’onomastica, cioè lo studio del significato e dell'origine di un nome proprio, sia esso di un luogo o di una persona (in questo caso si parla di antroponomastica). Italiano: Sostantivo, forma flessa: toponimi m pl . plurale di toponimo. Sillabazione: to | pò | ni | mi. Pronuncia: IPA: /to'pnimi/ . Etimologia / Derivazione: vedi toponimo . Iponimi: idronimi.

