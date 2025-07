La mamma può assistere a quella della sposa nei cruciverba: la soluzione è Vestizione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La mamma può assistere a quella della sposa' è 'Vestizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VESTIZIONE

Curiosità e Significato di Vestizione

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vestizione più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vestizione.

Perché la soluzione è Vestizione? La parola vestizione si riferisce al momento in cui qualcuno si prepara indossando abiti speciali, come nel caso di una sposa che si veste per il matrimonio. È un termine che indica l'intero processo di vestirsi, spesso accompagnato da emozioni e rituali. La mamma può assistere alla vestizione della figlia, condividendo un momento di intimità e gioia prima del grande passo.

Come si scrive la soluzione Vestizione

Hai trovato la definizione "La mamma può assistere a quella della sposa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

