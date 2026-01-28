I prediletti della mamma

Home / Soluzioni Cruciverba / I prediletti della mamma

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I prediletti della mamma' è 'Cocchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COCCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I prediletti della mamma" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I prediletti della mamma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cocchi? I cocchi sono i figli più amati e coccolati dalla mamma, spesso considerati i suoi preferiti. Questi bambini ricevono attenzioni speciali e affetto unico, simbolo di un legame molto stretto tra madre e figli. La loro presenza porta gioia in famiglia e rappresenta il cuore delle attenzioni materne. Sono il simbolo dell'amore più puro e incondizionato di una mamma.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I prediletti della mamma nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cocchi

Questa pagina è dedicata alla definizione "I prediletti della mamma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I prediletti della mamma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cocchi:

C Como O Otranto C Como C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I prediletti della mamma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Carrozze signoriliI tesorucci di mammaCantavano Mamma miaIl prediletto della mammaFratello di mammaMamma di ciuchiniGli Abba: Mamma