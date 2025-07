Romagnoli d un capoluogo di provincia nei cruciverba: la soluzione è Ravennati

RAVENNATI

Curiosità e Significato di Ravennati

La soluzione Ravennati di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ravennati per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ravennati? I RAVENNATI sono gli abitanti di Ravenna, capoluogo di provincia in Emilia-Romagna. Questo termine indica coloro che vivono o sono originari di questa storica città, famosa per i suoi mosaici bizantini e il patrimonio artistico. Conosciuti per la loro identità culturale e tradizioni, i Ravennati rappresentano un'importante comunità del panorama italiano.

