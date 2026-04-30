La città francese capoluogo del Calvados

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città francese capoluogo del Calvados' è 'Caen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAEN

Perché la soluzione è Caen? Caen è una città francese situata nel cuore della regione Normandia, nota per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Essa funge da centro amministrativo e commerciale, offrendo un mix di architettura antica e modernità. La città ospita importanti musei, chiese e monumenti che testimoniano il suo passato legato alle battaglie e agli eventi storici della regione. La sua posizione strategica e il vivace tessuto urbano la rendono un punto di riferimento per residenti e visitatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città francese capoluogo del Calvados". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La città francese capoluogo del Calvados nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Caen

La soluzione associata alla definizione "La città francese capoluogo del Calvados" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città francese capoluogo del Calvados" conferma che la soluzione 'Caen' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Caen

C Como A Ancona E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città francese capoluogo del Calvados" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caen' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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