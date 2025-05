Condividono una regione coi romagnoli nei cruciverba: la soluzione è Emiliani

EMILIANI

Curiosità e Significato di "Emiliani"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Emiliani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Emiliani? Il termine emiliani si riferisce agli abitanti della regione dell'Emilia-Romagna, una delle zone più ricche di cultura e tradizioni in Italia. Questa regione è famosa per la sua gastronomia, i prodotti tipici e le città storiche come Bologna, Modena e Parma. Gli emiliani sono noti per la loro ospitalità e il loro amore per il buon cibo, rendendo l'Emilia-Romagna una meta ambita per chi desidera immergersi nella vera essenza italiana.

Come si scrive la soluzione Emiliani

Hai davanti la definizione "Condividono una regione coi romagnoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

