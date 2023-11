La definizione e la soluzione di: È capoluogo di provincia dal 1970. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

provincia di caserta è una provincia italiana della campania di 903 067 abitanti. il suo capoluogo è caserta. terza provincia campana per numero di abitanti... Isernia (, IPA: /i'zernja/; Sèrnia in dialetto isernino) è un comune italiano di 20 627 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Molise. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

