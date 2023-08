Il capoluogo ungherese della provincia di Heves - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo ungherese della provincia di Heves. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EGER

Significato/Curiosita : Il capoluogo ungherese della provincia di heves

Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il comitato di heves (in ungherese heves vármegye, in tedesco komitat hewesch, in latino comitatus... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eger (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento ungheria è priva o carente di note e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

