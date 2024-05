Significato della soluzione per: Inutile inefficace

In questo caso "fortuna", nella lingua latina, va intesa nel suo significato neutro, quindi come "sorte". Il testo spiega come la sorte da favorevole possa diventare avversa, e che essa comandi su qualunque elemento. . O Fortuna (in italiano O Sorte) è un testo antico in latino medievale, il numero 17 della raccolta nota come Carmina Burana.

Italiano: Aggettivo: inane m e f sing (pl.: inani) . azione compiuta inutilmente senza aver ottenuto qualche risultato. Sillabazione: i | nà | ne. Pronuncia: IPA: /i'nane/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino inanis . Sinonimi: inutile, vano, vacuo, inconsistente, vuoto. Contrari: efficace, utile. Parole derivate: inanemente, inanire, inanità.