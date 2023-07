Inutile privo di efficacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inutile privo di efficacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INANE

Significato/Curiosità : Inutile privo di efficacia

Il termine "inane" viene utilizzato per descrivere qualcosa che è inutile, privo di efficacia o senza significato. Rappresenta l'idea di qualcosa che non ha valore o importanza reale, che non porta a risultati concreti o che manca di scopo. L'uso di "inane" implica che ci sia una mancanza di significato o rilevanza nel contesto in cui viene applicato. Può riferirsi a un'azione, a un discorso o a un oggetto che non ha un impatto significativo o che è futile. L'aggettivo "inane" sottolinea l'assenza di valore o efficacia, mettendo in evidenza la mancanza di un risultato utile o significativo.

