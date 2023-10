Rende inutile il pettine - Cruciverba

Reynolds, ginecologa di francesca) nell'episodio tutti i nidi vengono ale, successivamente, negli episodi un baby per la tata, mamma... in bocca...

L'alopecia androgenetica (anche conosciuta come calvizie) è una tipologia di assottigliamento progressivo dei capelli dovuto a cause di tipo genetico. È una condizione parafisiologica cronica, che può essere gestita e rallentata efficacemente con alcuni farmaci, ma che, stando alle attuali conoscenze scientifiche, non può essere guarita.