È inutile parlarle - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SORDA

Significato/Curiosita : E inutile parlarle

Salvata da un uomo ubriaco che la stava seguendo, inizia a far conoscenza e a parlarle in modo appassionato. quando lui l'accompagna a casa sua, lei gli dice... Latino. in italiano viene utilizzata per indicare sia la s sorda di sasso (fricativa alveolare sorda), che la s sonora di sbaglio (fricativa alveolare sonora)...