Si dice della retorica vuota e inefficace nei cruciverba: la soluzione è Bolsa

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice della retorica vuota e inefficace

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dice della retorica vuota e inefficace' è 'Bolsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOLSA

Curiosità e Significato di Bolsa

Hai risolto il cruciverba con Bolsa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Bolsa.

Perché la soluzione è Bolsa? La parola bolsa deriva dal latino e indica un sacco o una borsa, spesso usata in senso figurato per rappresentare qualcosa di vuoto o privo di sostanza. In ambito retorico, si riferisce a discorsi o promesse che sembrano importanti ma sono privi di contenuto reale. È un termine che richiama l'idea di un contenitore vuoto, perfetto per descrivere una retorica inefficace e senza concretezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la cavalla che non ha fiatoSi sente a pancia vuotaSi dice indicandoSi dice ammettendo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bolsa

La definizione "Si dice della retorica vuota e inefficace" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I C I I O M M S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISTICISMO" MISTICISMO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.