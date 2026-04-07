Infruttuosa inutile

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Infruttuosa inutile' è 'Vana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VANA

Perché la soluzione è Vana? La parola VANA si riferisce a qualcosa che risulta infruttuosa o inutile, senza portare benefici o risultati concreti. Quando un’azione si rivela vana, significa che non ha prodotto gli effetti desiderati e si rivela quindi priva di valore pratico. Questa voce descrive situazioni o sforzi che si rivelano sterili, privi di successo o di scopo reale. La sua accezione sottolinea l’assenza di utilità e di conseguenza induce a riflettere sulla necessità di evitare tali comportamenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infruttuosa inutile". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Infruttuosa inutile nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vana

Se la definizione "Infruttuosa inutile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infruttuosa inutile" conferma che la soluzione 'Vana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Vana

V Venezia A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infruttuosa inutile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Priva di efficaciaPriva di scopoRende inutile il pettineUn ornamento inutileÈ inutile parlarleUn peso inutileLuogo in cui è inutile cercare un ago