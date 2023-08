Inutile in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inutile in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INANE

Significato/Curiosita : Inutile in poesia

Sentita ormai inutile, giace nella fredda terra di un camposanto, non potrà più vedere la luce del sole, né godere dell'amore. la forma della poesia è quella... Della mente; miseria, potenza, dissolve come ghiaccio. sorte immane ed inane, tu ruota volubile, stato incerto, vano benessere sempre dissolubile, obumbrata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Inutile in poesia : inutile; poesia; Un peso inutile ; È caprina quella di una discussione inutile ; inutile privo di efficacia; Completamente inutile ; In maniera del tutto inutile ; Lo cantò Giacomo Leopardi in una celebre poesia ; poesia ispirata; La Musa della poesia amorosa; L aria in poesia ; Sono vicine in poesia ;

Cerca altre Definizioni