Un peso inutile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un peso inutile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZAVORRA

Significato/Curiosita : Un peso inutile

Conflitto, i carri migliorarono mobilità e protezione, diventarono solo un peso inutile per i fanti. a quel punto fu necessario utilizzare armi anticarro.... Citazioni di o su zavorra wikizionario contiene il lemma di dizionario «zavorra» wikimedia commons contiene immagini o altri file su zavorra portale mare portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un peso inutile : peso; inutile; Unità inglese di peso ; Riduzioni di peso ; Verifica di un peso ; Notevole per peso o importanza; Misura di peso cinese; È caprina quella di una discussione inutile ; inutile privo di efficacia; Completamente inutile ; In maniera del tutto inutile ; Luogo in cui è inutile cercare un ago;

Cerca altre Definizioni