Un vetro molto pregiato

Sostantivo

Curiosità su: In mineralogia e cristallografia, un cristallo (dal greco sta, krýstallos, ghiaccio) è una struttura solida costituita da atomi, molecole o ioni aventi una disposizione geometricamente regolare, che si ripete indefinitamente nelle tre dimensioni spaziali; è ottenuta dalla convoluzione tra un reticolo cristallino o reticolo di Bravais (formato da punti geometrici ordinatamente disposti nello spazio) ed una base (insieme di uno o più atomi). La maggior parte dei minerali sono policristallini, cioè sono composti da molti cristalli (cristalliti), anche se ciò non è di solito visibile a occhio nudo, perché i singoli cristalli sono di dimensioni microscopiche. I solidi costituiti da un singolo cristallo (detti monocristalli) sono invece molto rari. I solidi non cristallini (come il vetro) sono detti amorfi. Il cristallo è una formazione solida che ha una disposizione periodica e ordinata di atomi ottenuti dalla convoluzione tra una base (uno o più atomi) ed i punti del reticolo cristallino; la presenza di tale organizzazione atomica può conferire al cristallo una forma geometrica definita.

cristallo ( approfondimento) m sing (pl.: cristalli)

(fisica) (chimica) (geologia) (mineralogia) sostanza formata da atomi, ioni e molecole uniti e disposti in una struttura poliedrica regolare (per estensione) pezzo di vetro rettangolare (per estensione) materia in vetro molto pregiata gli oggetti in cristallo di Murano sono molto conosciuti ed apprezzati

Sillabazione

cri | stàl | lo

Pronuncia

IPA: /kris'tallo/

Etimologia / Derivazione

dal greco sta ossia "ghiaccio"

Sinonimi

vetro, lastra, lente

Parole derivate