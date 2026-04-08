A New York c è quello di Vetro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'A New York c è quello di Vetro' è 'Palazzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALAZZO

Perché la soluzione è Palazzo? A New York, un esempio emblematico di architettura moderna è rappresentato da un imponente edificio di vetro, simbolo di innovazione e progresso. Questo particolare palazzo si distingue per le sue superfici trasparenti che riflettono il cielo e la città, creando un effetto visivo unico. La struttura, composta principalmente da pannelli di vetro, permette una luminosità naturale e una vista panoramica sulla metropoli. La sua presenza evidenzia come l'uso del vetro possa trasformare l'aspetto urbano, conferendo eleganza e funzionalità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A New York c è quello di Vetro". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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A New York c è quello di Vetro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Palazzo

Per risolvere la definizione "A New York c è quello di Vetro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A New York c è quello di Vetro" conferma che la soluzione 'Palazzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Palazzo

P Padova A Ancona L Livorno A Ancona Z Zara Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A New York c è quello di Vetro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Palazzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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