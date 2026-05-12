Pregiato fungo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pregiato fungo' è 'Ovolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVOLO

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Perché la soluzione è Ovolo? L'ovolo è un fungo molto apprezzato per le sue qualità gastronomiche e il suo sapore delicato. Cresce spontaneamente in ambienti boschivi, preferendo zone ombreggiate e umide. Questo pregiato fungo si distingue per la sua forma a campana e il cappello di colore chiaro, che si apre con il tempo. La sua raccolta richiede attenzione e rispetto per l'ambiente, poiché rappresenta una risorsa naturale preziosa. L'ovolo è molto ricercato nelle cucine di alta qualità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pregiato fungo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Pregiato fungo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovolo

Quando la definizione "Pregiato fungo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pregiato fungo" conferma che la soluzione 'Ovolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ovolo

O Otranto V Venezia O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pregiato fungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ovolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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