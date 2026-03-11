Un pregiato caffè a grani piccoli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un pregiato caffè a grani piccoli' è 'Moca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pregiato caffè a grani piccoli" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pregiato caffè a grani piccoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Moca? La parola MOCA si riferisce a un tipo di caffè molto apprezzato, caratterizzato da grani di dimensioni ridotte rispetto alle varietà comuni. Questo caffè, noto per la sua alta qualità, viene prodotto e selezionato con cura per garantire un aroma intenso e un gusto ricco. La sua rarità e meticolosità nella lavorazione contribuiscono a renderlo un simbolo di eccellenza tra gli intenditori. La sua presenza nelle migliori torrefazioni testimonia il suo prestigio e il suo valore unico.

La definizione "Un pregiato caffè a grani piccoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pregiato caffè a grani piccoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Moca:

M Milano O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pregiato caffè a grani piccoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

