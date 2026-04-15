Un vetro molto resistente

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un vetro molto resistente' è 'Pirex'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIREX

Perché la soluzione è Pirex? Il PIREX è un tipo di vetro noto per la sua elevata resistenza e durabilità, caratteristiche che lo rendono ideale per molte applicazioni domestiche e industriali. La sua composizione chimica gli conferisce capacità di sopportare alte temperature senza rompersi facilmente, garantendo sicurezza e affidabilità. Spesso utilizzato in cucina, negli utensili da forno e nelle apparecchiature scientifiche, il PIREX si distingue per la sua robustezza rispetto ai vetri tradizionali. La sua resistenza lo rende un materiale molto apprezzato in vari settori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un vetro molto resistente". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un vetro molto resistente nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pirex

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un vetro molto resistente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un vetro molto resistente" conferma che la soluzione 'Pirex' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pirex

P Padova I Imola R Roma E Empoli X Xeres

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un vetro molto resistente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pirex' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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