La soluzione di 16 lettere per la definizione 'C è chi pretende di vedervi il futuro' è 'Sfera Di Cristallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFERA DI CRISTALLO

Curiosità e Significato... La parola Sfera Di Cristallo è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sfera Di Cristallo.

Perché la soluzione è Sfera Di Cristallo? La sfera di cristallo è un oggetto simbolico usato per rappresentare la capacità di prevedere il futuro. Associata alla divinazione, permette di immaginare scenari ancora nascosti, come se si potesse guardare oltre il presente. È un’immagine che invita a riflettere sulla ricerca di certezze e sul desiderio di conoscere ciò che ancora deve arrivare. In definitiva, la sfera di cristallo è il simbolo del mistero e dell’ignoto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La pretende il creditoreHa valore di futuroIl Michael J dei film Ritorno al futuroMichael J: è Marty McFly in Ritorno al futuroSostiene di poter prevedere il futuro

S Savona

F Firenze

E Empoli

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

T O A T B G E Mostra soluzione



