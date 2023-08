Recipienti di vetro dal collo molto sottile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti di vetro dal collo molto sottile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMPOLLE

Significato/Curiosita : Recipienti di vetro dal collo molto sottile

Arsenica (as2o5). un esempio di vetro naturale è l'ossidiana, prodotta dal magma vulcanico. nel linguaggio comune il termine vetro viene utilizzato in senso... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. le ampolle di lorenzini sono speciali organi di senso posseduti dagli elasmobranchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

