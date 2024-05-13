Lungo fiume del Sudafrica

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lungo fiume del Sudafrica' è 'Vaal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VAAL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lungo fiume del Sudafrica" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lungo fiume del Sudafrica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Vaal? Il Vaal è un importante corso d'acqua che attraversa il Sudafrica, contribuendo alla fertilità delle terre circostanti. Questo fiume rappresenta una via vitale per l'irrigazione e il trasporto, sostenendo molte comunità locali. La sua presenza influisce profondamente sull'ambiente e sull'economia della regione, diventando simbolo di vita e di connessione tra le diverse zone del paese.

Per risolvere la definizione "Lungo fiume del Sudafrica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lungo fiume del Sudafrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Vaal:

V Venezia A Ancona A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lungo fiume del Sudafrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

