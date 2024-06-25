Lungo fiume del Nordamerica
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lungo fiume del Nordamerica' è 'Snake River'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SNAKE RIVER
Perché la soluzione è Snake River? Il Snake River è un importante corso d'acqua che attraversa diverse regioni del Nord America, caratterizzato da una lunghezza significativa. Questo fiume si estende per numerosi chilometri, influenzando l'ambiente e le comunità che si trovano lungo il suo percorso. La sua presenza è fondamentale per l'ecosistema locale, offrendo habitat a molte specie e contribuendo alla biodiversità della zona. La sua importanza storica e naturale lo rende un elemento distintivo del paesaggio nordamericano.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lungo fiume del Nordamerica". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Lungo fiume del Nordamerica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Snake River
Se la definizione "Lungo fiume del Nordamerica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lungo fiume del Nordamerica" conferma che la soluzione 'Snake River' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Snake River
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lungo fiume del Nordamerica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Snake River' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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