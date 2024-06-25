Lungo fiume del Nordamerica

Home / Soluzioni Cruciverba / Lungo fiume del Nordamerica

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lungo fiume del Nordamerica' è 'Snake River'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SNAKE RIVER

Perché la soluzione è Snake River? Il Snake River è un importante corso d'acqua che attraversa diverse regioni del Nord America, caratterizzato da una lunghezza significativa. Questo fiume si estende per numerosi chilometri, influenzando l'ambiente e le comunità che si trovano lungo il suo percorso. La sua presenza è fondamentale per l'ecosistema locale, offrendo habitat a molte specie e contribuendo alla biodiversità della zona. La sua importanza storica e naturale lo rende un elemento distintivo del paesaggio nordamericano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lungo fiume del Nordamerica". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lungo fiume del Nordamerica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Snake River

Se la definizione "Lungo fiume del Nordamerica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lungo fiume del Nordamerica" conferma che la soluzione 'Snake River' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Snake River

S Savona N Napoli A Ancona K Kappa E Empoli R Roma I Imola V Venezia E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lungo fiume del Nordamerica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Snake River' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lungo fiume dell Asia orientaleLungo fiume del PakistanLungo fiume dell AfricaLungo fiume della ManciuriaUn lungo fiume tra gli affluenti del Colorado