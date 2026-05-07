Un lungo periodo della vita terrestre

Home / Soluzioni Cruciverba / Un lungo periodo della vita terrestre

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un lungo periodo della vita terrestre' è 'Era'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un lungo periodo della vita terrestre". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un lungo periodo della vita terrestre nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Era

In presenza della definizione "Un lungo periodo della vita terrestre", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un lungo periodo della vita terrestre" conferma che la soluzione 'Era' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Era

E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un lungo periodo della vita terrestre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Era' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È glaciale quella d una serie di film d animazioneL incipit di molte fiabeCosì iniziano moltissime fiabeQuello marino è più lungo di quello terrestreLungo periodo geologicoUn lungo periodo della preistoriaEra periodo terrestreUn lungo periodo di tempo