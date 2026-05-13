Vigila lungo fiumi laghi e mare
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vigila lungo fiumi laghi e mare' è 'Guardapesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GUARDAPESCA
Perché la soluzione è Guardapesca? Il guardapesca è una figura che svolge un ruolo fondamentale nella tutela delle acque e delle risorse ittiche. La sua attività principale consiste nel vigilare lungo fiumi, laghi e mare, per prevenire e contrastare attività di pesca illegale o dannosa. Attraverso controlli e interventi, il guardapesca garantisce il rispetto delle norme ambientali e la conservazione degli ecosistemi acquatici. La sua presenza è essenziale per mantenere l'equilibrio e la sostenibilità delle risorse naturali nelle zone di competenza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vigila lungo fiumi laghi e mare". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Vigila lungo fiumi laghi e mare nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Guardapesca
Quando la definizione "Vigila lungo fiumi laghi e mare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vigila lungo fiumi laghi e mare" conferma che la soluzione 'Guardapesca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Guardapesca
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vigila lungo fiumi laghi e mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guardapesca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sorveglia le riserve itticheZona sabbiosa lungo il mareDiscesa lungo i fiumi in gommoneLungo viaggio via mareLeggere imbarcazioni su fiumi e laghiUccelli che nuotano in laghi e fiumi
T O T T R O