Vigila lungo fiumi laghi e mare

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vigila lungo fiumi laghi e mare' è 'Guardapesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUARDAPESCA

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Perché la soluzione è Guardapesca? Il guardapesca è una figura che svolge un ruolo fondamentale nella tutela delle acque e delle risorse ittiche. La sua attività principale consiste nel vigilare lungo fiumi, laghi e mare, per prevenire e contrastare attività di pesca illegale o dannosa. Attraverso controlli e interventi, il guardapesca garantisce il rispetto delle norme ambientali e la conservazione degli ecosistemi acquatici. La sua presenza è essenziale per mantenere l'equilibrio e la sostenibilità delle risorse naturali nelle zone di competenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vigila lungo fiumi laghi e mare". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Vigila lungo fiumi laghi e mare nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Guardapesca

Quando la definizione "Vigila lungo fiumi laghi e mare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vigila lungo fiumi laghi e mare" conferma che la soluzione 'Guardapesca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Guardapesca

G Genova U Udine A Ancona R Roma D Domodossola A Ancona P Padova E Empoli S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vigila lungo fiumi laghi e mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guardapesca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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