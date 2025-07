Può essere marittimo o silvestre nei cruciverba: la soluzione è Pino

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può essere marittimo o silvestre' è 'Pino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pino.

Perché la soluzione è Pino? Il termine pino si riferisce a un albero sempreverde molto diffuso, noto per i suoi aghi sottili e le sue pigne. Può crescere sia in ambienti marittimi, come le pinete costiere, sia in zone silvestri di montagna. Il suo legno resistente è usato in edilizia e arredamento. Insomma, il pino è un simbolo di natura e resistenza in molteplici contesti.

La definizione "Può essere marittimo o silvestre" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

