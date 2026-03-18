Un ufficio marittimo

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un ufficio marittimo' è 'Capitaneria Di Porto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPITANERIA DI PORTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ufficio marittimo" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ufficio marittimo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Capitaneria Di Porto? La capitaneria di porto rappresenta un ufficio marittimo che svolge funzioni fondamentali per la sicurezza e la gestione delle attività navali nelle acque territoriali. Essa si occupa del rispetto delle normative, della vigilanza sulla navigazione e della tutela dell’ambiente marino. Inoltre, fornisce assistenza alle imbarcazioni e garantisce la sicurezza delle operazioni portuali. La presenza di questa istituzione è essenziale per mantenere ordine e sicurezza nelle zone marittime di competenza.

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Un ufficio marittimo nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Capitaneria Di Porto

La soluzione associata alla definizione "Un ufficio marittimo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ufficio marittimo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Capitaneria Di Porto:

C Como A Ancona P Padova I Imola T Torino A Ancona N Napoli E Empoli R Roma I Imola A Ancona D Domodossola I Imola P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ufficio marittimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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