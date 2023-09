C è il silvestre e il mugo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è il silvestre e il mugo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PINO

Significato/Curiosità : C è il silvestre e il mugo

Il silvestre, noto anche come pino silvestre (Pinus sylvestris), e il mugo, comunemente chiamato pino mugo (Pinus mugo), sono due specie di pini appartenenti alla famiglia delle Pinacee. Il silvestre è un albero di medie dimensioni che può raggiungere i 30 metri di altezza, con un fusto diritto e una chioma conica. Le sue foglie sono aghiformi, di colore verde scuro, disposte in fasci di due. Produce pigne ovali di colore marrone chiaro che contengono semi alati. Il mugo, invece, è un albero più piccolo, solitamente non supera i 10 metri di altezza, con un portamento cespuglioso. Le sue foglie sono anch'esse aghiformi, ma più corte e più rigide rispetto al silvestre. Le pigne del mugo sono di dimensioni ridotte, di forma sferica e di colore marrone scuro. Entrambe le specie sono ampiamente diffuse in Europa e sono apprezzate per la loro resistenza e adattabilità a diverse condizioni ambientali, oltre che per il loro valore estetico.

Altre risposte alla domanda : C è il silvestre e il mugo : silvestre; mugo; silvestre e mugo; Il gruppo musicale con Kekko silvestre ; silvestre e mugo ; La placa il mugo lio; mugo lare di cani;

Cerca altre Definizioni