La Soluzione ♚ Può essere d acquisto

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Può essere d acquisto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PROPOSTA

Curiosità su Puo essere d acquisto: Offerta pubblica di acquisto (in sigla opa) s'intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale finalizzato all'acquisto di prodotti finanziari:... in ambito giuridico: la Proposta contrattuale; la Proposta volta all'avvio di un procedimento, di cui un caso particolare è la Proposta di legge Proposta di matrimonio Proposta/La tomba dell'amore – singolo del gruppo I Giganti del 1967 Proposta/Per vedere quanto è grande il mondo – singolo del gruppo The Bachelors del 1967

